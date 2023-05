“American born chinese”: il mio amico è figlio di una divinità?

Azione, commedia e... Kung fu nella serie di Disney+ con Michelle Yeoh Redazione Sorrisi







Se avete amato il film trionfatore agli Oscar “Everything everywhere all at once”, state pronti a ritrovare i due protagonisti, Michelle Yeoh e Ke Huy Quan, in un’altra storia che ci porta dall’America di tutti i giorni a un mondo magico: è la serie “American born chinese”, in arrivo su Disney+ dal 24 maggio con i suoi otto episodi.

I due attori stavolta non sono gli eroi della storia, tratta da un popolare fumetto: il protagonista è Jin Wang (Ben Wang), un timido ragazzino americano di origini cinesi la cui vita viene travolta dall’incontro con il compagno Wei-Chen (Jim Liu). Quest’ultimo, infatti, dice di essere figlio di una divinità...

I due ragazzi si ritroveranno coinvolti in una battaglia tra leggende della mitologia cinese, in un mix di commedia e azione, ironia e Kung fu.