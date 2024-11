“American Horror Stories”, dal 27 novembre la seconda parte della terza stagione

Si puo' vedere su

Amanti del terrore, a rapporto. Dal 27 novembre arrivano su Disney+ i nuovi episodi di "American Horror Stories", la serie antologica prodotta da Ryan Murphy. Se la sua nuova creazione, "Grotesquerie", non bastava a saziare il vostro palato, sono in arrivo cinque puntate inedite ambientate nell'universo di "AHS" , pronte a raccontare storie inquietanti e sopra le righe.

Il trailer

Sebbene sia solo un plurale a separare i due titoli, "American Horror Story" e "American Horror Stories" sono prodotti molto differenti. La prima è la saga che, dal 2011, terrorizza il pubblico televisivo di tutto il mondo ed è giunta alla sua tredicesima stagione, attualmente in produzione. Nel caso di "American Horror Stories", invece, si tratta di uno spin-off che racconta storie autoconclusive in ogni episodio.

Per farla breve, ciascuna puntata ha un soggetto diverso, a differenza di "American Horror Story" che segue una vicenda principale nell'arco di un'intera stagione. I cinque episodi che compongono, a tutti gli effetti, la seconda parte della terza stagione - la precedente era approdata in streaming a inizio anno - si intitolano "Backrooms", "Clone", "X", "Leprechaun" e "The thing under the bed".

Il cast

Negli episodi disponibili dal 27 novembre appare un cast molto nutrito che include: