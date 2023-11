“American Horror Story: Delicate”: il successo, la maternità e un’improvvisa paura

Arriva su Disney+ la 12a stagione della serie horror. Nel cast c’è anche Kim Kardashian Emma Roberts e Matt Czuchry in "American Horror Story: Delicate" Monica Agostini







Si puo' vedere su

Torna dal 29 novembre su Disney+ la saga di “American horror story”, che in questa 12a stagione acquista il sottotitolo “Delicate”.

Come in ogni stagione, anche stavolta si sviluppa un tema nuovo, senza collegamenti con quelle passate: i protagonisti sono l’attrice Anna Alcott (la interpreta Emma Roberts) e il fidanzato Dexter Harding (Matt Czuchry) che cercano di avere un bambino tramite l’inseminazione artificiale. Anna, però, continua ad avere visioni negative (spesso riguardano i ragni...), vivendo momenti di grande stress. Lo scenario è distopico e inquietante, come sempre per questa acclamata serie. Nel cast c’è anche l’influencer e imprenditrice Kim Kardashian nel ruolo dell’addetta stampa di Anna, Siobhan.

Ogni settimana viene caricato su Disney+ un episodio della prima parte, composta da cinque episodi. Gli ultimi quattro arriveranno poi nel 2024.

Il teaser con Kim Kardashian