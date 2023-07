“American Horror Story”, il teaser della nuova stagione “Delicate”

Non c’è ancora la data di uscita, ma FX ha condiviso il teaser di "American Horror Story: Delicate", la dodicesima stagione della serie antologica horror firmata da Ryan Murphy. Il video, che come da tradizione mostra in una manciata di secondi di immagini enigmatiche, quanto inquietanti, anticipa la new entry più interessante del cast, cioè Kim Kardashian. L’iconico personaggio è infatti una delle protagoniste dei nuovi episodi, che prevedono anche l’ingresso nel cast della modella attrice Cara Delevingne e il ritorno di Emma Roberts, star di vecchia data nella serie di Ryan Murphy.

Cosa si sa della nuova stagione

Stando alle anticipazioni ufficiali, la dodicesima stagione di “American Horror Story” prende titolo e ispirazione dal romanzo “Delicate Condition” di Danielle Valentine. Il libro, inedito in Italia, dovrebbe essere una rivisitazione in chiave moderna e femminista della storia di maternità narrata in “Rosemary’s Baby” di Ira Levin, poi adattato per il cinema nell’omonimo film diretto da Roman Polanski.

La protagonista del libro, interpretata nella serie tv da Kim Kardashian, è convinta che la sua gravidanza sia minacciata da una oscura presenza sovrannaturale che vuole impedirle di diventare madre.

Il teaser trailer

Il teaser di "American Horror Story: Delicate" che scorre sulle della ninna-nanna “Rock-a-Bye Baby”, mostra varie immagini legate al tema della maternità, come una culla, un nido, un uovo, alcune cellule trattate in laboratorio, e delle figure femminili, bionde, simili a una setta esoterica, fino all’immagine stessa di Kim Kardashian che tiene tra le braccia un neonato.

Il cast

Oltre alle novità rappresentate da Kim Kardashian e Cara Delevingne e dal ritorno di Emma Roberts, il cast comprende anche Annabelle Dexter-Jones ("Succession"), Michaela Jaé Rodriguez ("Pose"), Billie Lourd ("Scream Queens"), Julie White ("Mrs. America"), Debra Monk ("The Gilded Age"), Zachary Quinto, Matt Czuchry, Odessa A’zion, Debra Monk e Julie Monk.