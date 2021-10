“American Horror Story: Double feature”: la paura vince ancora una volta

Si puo' vedere su

Non si ferma la grande epopea di “American Horror Story”, la serie del terrore firmata dal geniale Ryan Murphy che taglia il traguardo della 10ª stagione. Il nuovo capitolo si intitola “Double feature” ed è in arrivo il 20 ottobre.

Conta un totale di 10 episodi (uno a settimana) suddivisi in due capitoli: “Red tide” e “Death valley”.

Al centro della storia c’è lo scrittore in crisi Harry Gardner (Finn Wittrock) che con moglie e figlia si trasferisce in una piccola città. Qui conosce Belle Noir (Frances Conroy), una scrittrice, e Austin Sommers (Evan Peters) uno sceneggiatore.