“American Horror Story: NYC”: Stavolta la paura corre per le strade di New York

Ogni stagione della serie antologica “American horror story”, ideata da Ryan Murphy e Brad Falchuk e in onda ormai dal 2011, è una sorpresa. Ogni volta ci ritroviamo in ambientazioni diverse, con temi e situazioni pronte a stravolgere le aspettative. Non fa eccezione l’11a stagione, in arrivo su Disney+ il 28 dicembre, intitolata “American Horror Story: NYC” (è la sigla di New York City).

La storia ci riporta proprio nella Grande Mela all’inizio degli Anni 80, dove un serial killer ha preso di mira la comunità gay. Oltre alla polizia, indaga anche Adam (Charlie Carver), dopo la scomparsa di un amico.

Ma non è tutto: nel frattempo, infatti, uno strano virus ha iniziato a diffondersi dall’isola di Fire...Sarà una stagione molto “adulta” della serie, ma non per questo meno terrificante.

