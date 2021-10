“American rust – Ruggine americana”: trama e cast della serie con Jeff Daniels

Tratta dal bestseller di Philipp Meyer, arriva su Sky Atlantic e Now la serie con protagonisti Jeff Daniels e Maura Tierney Jeff Daniels in "American rust" Redazione Sorrisi







È tratta dal best seller di Philipp Meyer la nuova serie con protagonista Jeff Daniels “America rust – Ruggine americana”, in arrivo in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su Now dal 25 ottobre alle 21.15.

Nove episodi per un racconto senza tempo di come il desiderio di un futuro migliore - soprattutto nella Rust Belt, la “cintura della ruggine”, un tempo cuore industriale degli Stato Uniti, poi sinonimo di decadimento urbano - si scontri spesso con la realtà. In cosa sperare quando anche il Sogno Americano ormai non è diventato altro che un cumulo di polvere? A guidarci nella storia è lo sguardo di Del Harris (Daniels), capo della polizia di una cittadina del sud della Pennsylvania. La notizia di un omicidio sconvolge la piccola comunità e Harris dovrà capire come proteggere il figlio della donna che ama, interpretata da Maura Tierney.

La trama

Il problematico e compromesso capo della polizia locale Del Harris si ritrova per le mani un caso scottante, destinato a mettere a dura prova la sua vita privata, oltre che la vita della piccola comunità di cui fa parte. Una comunità piena di segreti e di “brave persone” che per un motivo o per l’altro si ritrovano a fare scelte sbagliate. Sembra, infatti, che il figlio della donna che ama sia colpevole di un efferato omicidio. Cosa sceglierà di fare Del, un uomo, oltre che un rappresentante della legge, ben consapevole che l’idealismo poco si adatta alla realtà, specialmente in quella zona degli USA che sembra sia stata dimenticata da tutto e da tutti?

Il cast

Oltre a Jeff Daniels e Maura Tierney, nel cast troviamo: Bill Camp, Dabvid Alvarez, Alex Neustaedter, Julia Mayorga, Mark Pellegrino e Rob Yang.