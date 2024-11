“American Sports Story: Aaron Hernandez”, il caso che ha sconvolto gli Stati Uniti

Su Disney+ la serie tratta da una storia vera, prodotta da Ryan Murphy Josh Andrés Rivera in un fotogramma di "American Sports Story". Credit: © Cattura schermo/FX. Paolo Di Lorenzo







Ryan Murphy colpisce ancora. Dopo il successo di "Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez", il super produttore americano torna a raccontare vicende di cronaca nera nella nuova serie "American Sports Story", in streaming dal 20 novembre su Disney+ nel nostro Paese.

La prima stagione di questa nuova antologia è tratta dal podcast "Gladiator: Aaron Hernandez and Football Inc." prodotto The Boston Globe e Wondery. Al centro del racconto troviamo l'ascesa vertiginosa e la drammatica caduta di Aaron Hernandez, superstar della National Football League che ha giocato coi New England Patriots per tre stagioni.

La stella di Hernandez si spense improvvisamente quando, il 17 giugno 2013, uccise il compagno Odin Lloyd, legato sentimentalmente alla sorella della sua fidanzata. Per l'omicidio, Aaron venne condannato all'ergastolo: l'ex giocatore si tolse la vita nella sua cella, il 19 aprile 2017, all'età di 27 anni.

Nell'arco di dieci episodi, la serie approfondisce i diversi aspetti della sua identità, della sua famiglia, della sua carriera, del suo suicidio e della loro eredità nello sport e nella cultura americana.

Il cast

Capitanato da Josh Andrés Rivera nel ruolo del protagonista Aaron Hernandez, il cast della serie include Jaylen Barron (Shayanna Jenkins), Lindsay Mendez (Tanya Singleton), Ean Castellanos (DJ Hernandez), Tammy Blanchard (Terri Hernandez), Vincent Laresca (Dennis Hernandez), Patrick Schwarzenegger (Tim Tebow), Tony Yazbeck (Urban Meyer) e Jake Cannavale (Chris).