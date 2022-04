“Anatomia di uno scandalo”: la doppia vita di un importante politico inglese

Rupert Friend e Sienna Miller nella nuova serie di Netflix "Anatomia di uno scandalo" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







La vita agiata dei coniugi Whitehouse sta per essere travolta dal gossip. James (Rupert Friend), un importante politico, membro del Parlamento inglese, viene accusato di violenza sessuale. La moglie Sophie (Sienna Miller) è divisa tra la paura che questo caso rovini la loro famiglia e il dubbio lacerante che sia la verità.

Tratta dal best seller di Sarah Vaughan (pubblicato in Italia da Einaudi), la serie “Anatomia di uno scandalo” è scritta e prodotta da David E. Kelley, papà di “Ally McBeal”, “Big little lies” e molte altre serie. Un vero maestro del genere per sei episodi pieni di colpi di scena.