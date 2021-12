“And just like that…”: la trama e il trailer dell’ultimo capitolo di “Sex and the City”

Carrie, Miranda e Charlotte hanno compiuto 50 anni. Cosa sarà accaduto nelle loro vite? Miranda (Cynthia Nixon), Carrie (Sarah Jessica Parker) e Charlotte (Kristin Davis) di nuovo insieme per "And Just Like That...", su Sky e NOW Valentina Barzaghi







Debutta il 9 dicembre, su Sky Serie e Now con i primi due episodi “And just like that…”, nuovo capitolo di “Sex and the City”. Dieci episodi - i successivi otto verranno rilasciati con cadenza settimanale - in onda in contemporanea con gli Stati Uniti, che ci riportano a New York, nel mondo delle inseparabili Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis), oggi cinquantenni.

Il cast

Della nuova serie sappiamo chi se n’è andato, ovvero Kim Cattrall, interprete della seducente e vulcanica Samantha Jones, per divergenze mai superate con il resto del gruppo. Nella storia la sua assenza dovrebbe essere giustificata con una normalissima e molto comune fine del rapporto d’amicizia con le altre. Sappiamo inoltre chi è rimasto: Mr. Big (Chris Noth) e Harry Goldenblatt (Evan Hendler), rispettivamente compagni di Carrie e Charlotte. Ci sono i figli cresciuti e tante new entry, come Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker e Karen Pittman. C’è anche Willie Garson nel ruolo di Stanford Blatch, migliore amico di Carrie, alla sua ultima apparizione prima della scomparsa avvenuta lo scorso settembre.

Il trailer

Dal reboot della serie basata sul romanzo di Candace Bushnell e andata in onda per la prima volta nel 1998, ci aspettiamo ancora tanti bellissimi vestiti, New York, molta amicizia e soprattutto un nuovo accesso al mondo patinato delle sue protagoniste, con la possibilità di toglierci qualche curiosità sulle loro vite di oggi: Carrie starà ancora con Mr. Big? E come va la vita famigliare e professionale di tutte loro? Carrie cosa e dove scrive oggi? Le domande sono davvero tante.

Creata da Darren Star, “And just like that…” è prodotta da Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi e Michael Patrick King. Alla sceneggiatura ci sono invece King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg e Elisa Zuritsky.