“And just like that”, la vita inizia a cinquant’anni

Riecco su Now le amiche di "Sex and the city" Kristin David, Cynthia Nixon e Sarah Jessica Parker Simona De Gregorio







Si puo' vedere su

La prima stagione di “And just like that...”, spin-off di “Sex and the City”, ha seguito le vicende di Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) ormai 50enni, con Carrie che ha dovuto affrontare il lutto per la morte improvvisa di Mr. Big (Chris Noth). Ma cosa ci attende nei nuovi episodi? Qualche primo assaggio di quello che succederà viene dal trailer.

Il trailer

«La vita è troppo corta per non provare qualcosa di nuovo» dice Carrie nel video, mentre con le amiche di sempre sarà alle prese con nuove opportunità di lavoro e soprattutto con l’amore. Indiscrezioni sono trapelate anche da Michael Patrick King, creatore della serie: «Se la prima stagione riguardava la morte e il dolore, nella seconda le protagoniste seguiranno il motto: “La vita è breve, quindi vivi”. C’è il sesso e c’è la città... Ci sono così tanti ristoranti, c’è tantissima New York. C’è davvero più città di quanta ne abbiamo mai vista nella serie».

E poi, spazio anche a tanti graditi ritorni. Rivedremo infatti un altro volto familiare ai fan di “Sex and the City”: si tratta di Candice Bergen, la giornalista di moda Enid Frick. Ma la più bella sorpresa riguarda la grande assente di questo revival, ovvero Samantha (Kim Cattrall), che comparirà, anche se solo per un cameo. Mentre un ruolo di peso avrà la ricomparsa di Aiden (Josh Corbett), ex storico di Carrie. Ci sarà un ritorno di fiamma?