“And just like that…”: il ritorno di Aidan

A partire dal ritorno di Aidan (John Corbett), cosa sappiamo finora dei nuovi episodi Sarah Jessica Parker e John Corbett Credit: © instagram Cecilia Uzzo







La seconda stagione di "And just like that…" si avvicina e le prime immagini dal set hanno confermato una delle novità più attese: il ritorno di Aidan. I due personaggi, interpretati da Sarah Jessica Parker e John Corbett, sono stati immortalati mano nella mano per le strade di Manhattan e gli scatti delle riprese sono stati pubblicati sui profili Instagram dell’attrice e della serie.

Il ritorno di Aidan

I fan di "Sex and the City" si sono sempre divisi in due partiti per quel che riguarda i due grandi amori di Carrie: Mr. Big e Aidan Shaw. Nonostante sia stato proprio Mr. Big a “spuntarla”, nessuno ha mai dimenticato il fidanzato di Carrie nella terza a quarta stagione, tra tira e molla, la rottura del fidanzamento e una riconciliazione nella sesta stagione, quando lei scopre che l’uomo nel frattempo si è sposato e ha avuto un figlio. Lo ritroviamo anche nel secondo film, quando incontra Carrie a Abu Dhabi: tra i due però c'è solo un bacio appassionato. Con l’uscita della prima stagione del revival "And just like that…", tanta era stata la curiosità (e la conseguente delusione) riguardo a un suo ritorno. Le foto dal set che mostrano Carrie e Aidan di nuovo insieme fanno sperare in ulteriori sviluppi nella seconda stagione.

Il cast e i personaggi

Sono ovviamente confermate le protagoniste, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, di nuovo nei panni di Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York Goldenblatt. Oltre a John Corbett (Aidan), torneranno altri volti storici, come Mario Cantone (Anthony), Evan Handler (Harry Goldenblatt), David Eigenberg (Steve), mentre mancherà il compianto Willie Garson (Stanford Blatch). Dei nuovi personaggi e interpreti, la prima a rivelare ufficialmente il suo ritorno è stata Sara Ramirez, che sarà ancora Che Diaz. Insieme a lei ritroveremo anche Ivan Hernandez (Franklyn), Sarita Choudhury (Seema Patel), Nicole Ari Parker (Lisa Todd Wexley) e Karen Pittman (Nya Wallace).

La trama

Il ritorno di Aidan nella vita di Carrie è una delle notizie più interessanti riguardo la trama della seconda stagione, ancora molto misteriosa. Stando al finale della prima stagione Carrie, finalmente “in pace” rispetto alla morte di John (Mr. Big), sembra pronta a uscire con altri uomini, visto anche il bacio scambiato con Franklyn (Ivan Hernandez), il produttore di podcast. Gli scatti dal set con Corbett, tuttavia, aggiungono altre possibilità alla sua nuova vita sentimentale. Per quanto riguarda Miranda Hobbes, aveva seguito Che a Hollywood per vivere questo nuovo amore, ma per lei, ex avvocatessa ora studentessa universitaria, sarà facile cogliere questo nuovo stile di vita o tornerà a New York dalle amiche e da Steve, il marito? Infine, Charlotte, ancora alle prese con i problemi familiari con i figli (soprattutto con Rock, di cui ha preso il posto al Bar Mitzvah) e di comunicazione con il marito Harry.