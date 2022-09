“Andor”: la nuova serie spin-off di “Star Wars”

La serie prequel di "Rogue One: A Star Wars story" arriva su Disney+, con Diego Luna nei panni di Cassian Andor Cecilia Uzzo







Dopo tanta attesa, il momento di “Andor” è finalmente arrivato. La nuova serie dell’universo di "Star Wars" debutta in streaming su Disney+ con i primi tre episodi, disponibili dal 21 settembre. Diego Luna torna a interpretare Cassian Andor, personaggio introdotto nel film "Rogue One: A Star Wars story", di cui la serie è il prequel. “Andor” è ambientata cinque anni prima del film del 2017: una scelta precisa dello showrunner Tony Gilroy che infatti spiega: «Nei cinque anni precedenti a Rogue One tutto sta fermentando e ribollendo e queste idee rivoluzionarie appena nate si stanno diffondendo in tutta la galassia in vari modi».

Non solo origin story

Sempre lo stesso Tony Gilroy ha raccontato perché “Andor” si può definire un thriller e non semplicemente una storia sulle origini del personaggio: «Il thriller è un genere che offre la possibilità di esplorare in profondità le problematiche comportamentali dei rapporti interpersonali e osservare delle persone che prendono decisioni difficili. Daremo inizio a questo thriller seguendo la storia di Cassian Andor. Man mano che Cassian avrà un impatto sulle persone che lo circondano, e che altri verranno coinvolti nelle sue vicende, amplieremo il punto di vista della nostra storia. Ci sono moltissimi personaggi: man mano che andranno per la loro strada, ognuno di loro vivrà un thriller tutto suo. Siamo riusciti a conservare tensione e adrenalina in tutte le nostre sottotrame e questo mi rende davvero fiero del nostro lavoro».

Una lunga genesi

"Andor" è in lavorazione da molto tempo, per la precisione dal 2017, un anno dopo l’uscita di "Rogue One: A Star Wars Story". Le riprese sono cominciate alla fine del 2020, negli studi Pinewoods di Londra, con tutte le difficoltà che l’industria cinematografica ha dovuto affrontare con l'arrivo della pandemia. Nel frattempo, c’è stato anche un cambio importante: nell’aprile 2020 Tony Gilroy aveva preso il posto di Stephen Schiff come showrunner. Era già stato sceneggiatore di "Rogue One: A Star Wars story" e proprio in occasione del film aveva avuto varie idee sulla storia di Cassian Andor.

La trama di "Andor"

La serie esplora una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi su Cassian Andor e sul percorso che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

Nei dodici episodi che compongono la prima stagione, ambientata cinque anni prima di "Rogue One: A Star Wars story", la serie segue per un anno la vita di Cassian Andor, che da cinico e disilluso («Sono stanco di perdere», dice nel nuovo trailer) diventa una figura chiave nello sviluppo della Resistenza e per la consegna dei piani segreti della Morte nera a principessa Leia giovanissima.

Il cast di "Andor"

Protagonista della serie, ovviamente, è Diego Luna, che torna a interpretare il personaggio di Cassian Andor (introdotto nel film "Rogue One") dopo aver lavorato anche in "Narcos: Mexico". Con lui ci sarà Stellan Skarsgård, che interpreta il misterioso Luthen, oltre ad altri interpreti e personaggi già visti nella saga, come Genevieve O'Reilly, che torna nel ruolo della senatrice Mon Mothma (co-fondatrice dell'Alleanza ribelle) e Forest Whitaker, che in "Rogue One" era il violento leader di un clan di ribelli, Saw Guerrera. Nel cast anche Adria Arjona e Fiona Shaw.

