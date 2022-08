“Andor”: nuovo trailer e nuova data di uscita

Si puo' vedere su

Accompagnata da un nuovo trailer, la serie "Andor" ha una nuova data di uscita su Disney+: i primi tre episodi della serie prequel del film "Rogue One: A Star Wars Story" debutteranno infatti sulla piattaforma streaming il 21 settembre, una data posticipata rispetto a quella inizialmente prevista (31 agosto). Dopo la pubblicazione in simultanea dei primi tre episodi, "Andor" continuerà la programmazione con una nuova puntata a settimana.



Nei dodici episodi che compongono la prima stagione, ambientata cinque anni prima di "Rogue One: A Star Wars Story", la serie segue per un anno la vita di Cassian Andor, che da cinico e disilluso («Sono stanco di perdere», dice nel nuovo trailer) diventa una figura chiave nello sviluppo della Resistenza e per la consegna dei piani segreti della Morte nera a principessa Leia giovanissima. Stando ai piani già rivelati da Disney+, infatti, la serie "Andor" punta ad avvicinarsi ai fatti narrati nella trilogia originale di "Star Wars": la seconda stagione, già annunciata, coprirà un arco temporale di quattro anni, spostandosi in avanti ogni tre episodi.

Protagonista della serie, ovviamente, è Diego Luna, che torna a interpretare il personaggio di Cassian Andor (introdotto nel film "Rogue One") dopo aver lavorato anche in "Narcos: Mexico". Con lui ci sarà Stellan Skarsgård, che interpreta il misterioso Luthen – nel trailer afferma: «L'Impero ci soffoca così lentamente che iniziamo a non accorgercene» – oltre ad altri interpreti e personaggi già visti nella saga, come Genevieve O'Reilly, che torna nel ruolo della senatrice Mon Mothma (co-fondatrice dell'Alleanza ribelle) e Forest Whitaker, che in "Rogue One" era il violento leader di un clan di ribelli, Saw Guerrera. Nel cast anche Adria Arjona e Fiona Shaw.

Il nuovo trailer

La trama

La serie esplora una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi su Cassian Andor e il suo percorso che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.