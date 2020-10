“Anna”: la trama e il teaser trailer della serie di Niccolò Ammaniti

14 Ottobre 2020 | 17:19 di Cecilia Uzzo

Tra le novità Sky Originals in arrivo nel prossimo futuro, c’è “Anna”, serie ideata e diretta da Niccolò Ammaniti, tratta dal suo romanzo omonimo (Einaudi, 2015). Si tratta di un racconto distopico di un mondo distrutto, devastato da un virus che uccide gli adulti e risparmia i più piccoli, di cui il teaser svela le primissime immagini.



Protagonista è Anna, una ragazzina interpretata dall’esordiente Giulia Dragotto (13 anni, scelta fra oltre

duemila candidate), in cerca del fratellino, cui presta il volto il giovanissimo Alessandro Pecorella (9 anni, anche lui alla sua prima apparizione in tv).



“Anna” è il secondo progetto per la tv - sempre per Sky - dello scrittore, dopo il successo de “Il Miracolo”. Si tratta di uno dei nuovi titoli Sky Original ed è commissionato da Sky Studios per Sky Italia. Prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa per Wildside, parte di Fremantle, in co-produzione con ARTE France, The New Life Company e Kwaï, con Fremantle distributore internazionale, “Anna” arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e NowTv.

Il teaser trailer

La trama

Anna (Giulia Dragotto) è la ragazzina protagonista, che parte alla ricerca del fratellino rapito, Astor (Alessandro Pecorella). Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un'isola riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti, Anna ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove.