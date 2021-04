“Anna”, una ragazzina in un mondo abbandonato

Niccolò Ammaniti dirige la storia tratta dal suo romanzo "Anna" Barbara Mosconi







Per chi non avesse letto il romanzo di Niccolò Ammaniti edito da Einaudi nel 2015 (e appena ristampato), “Anna” racconta la storia di una ragazzina che si trova a sopravvivere con il fratellino Astor a un terribile virus che ha sterminato tutti gli adulti in una Sicilia apocalittica popolata da bande di bambini incattiviti, selvaggi e famelici.

La storia è diventata ora una serie in sei episodi tutti disponibili dal 23 aprile su Now. Ammaniti, oltre che autore del libro, sceneggiatore (con Francesca Manieri) e regista della serie (aveva già diretto “Il miracolo” nel 2018), racconta: «Dopo aver chiuso il romanzo ho passato anni continuando a pensarci: mi ero concentrato talmente sulla storia di questa ragazzina che si trova in un nuovo mondo, su come riesce a superare i limiti della sua strana esistenza, che mi è venuta voglia di scrivere una versione più lunga, di aggiungere dei personaggi e raccontare anche le loro storie».

La gestazione e la scrittura della serie si sono poi sovrapposte all’esplosione del Covid, tanto da creare un contrasto straniante fra la fiction e la realtà presente. Gli attori giovanissimi sono tutti esordienti e molto bravi, a partire da Giulia Dragotto (Anna), palermitana 14enne al suo debutto.