“Annika”, un’originale serie poliziesca su Giallo

Non un classico crime. "Annika", in onda su Giallo da martedì 1° marzo, è una serie originale, che sperimenta un nuovo linguaggio, rivolgendosi direttamente al pubblico. Protagonista è l’attrice inglese Nicola Walker, che dà il volto ad Annika, un’ispettrice della polizia da poco trasferita all’Unità Omicidi della Marina di Glasgow, in Scozia, portando con sé la figlia Morgan (Silvie Furneaux), una ragazza adolescente con la quale vive continui contrasti.

Il nuovo compito di Annika è quello di guidare un team di esperti in complicate indagini di crimini e omicidi: l’ispettore Tyrone Clarke (Ukweli Roach), il detective Michael McAndrews (Jamie Sives) e l’agente Blair Ferguson (Katie Leung).

La prima inchiesta che dovranno affrontare riguarda il ritrovamento di un uomo ucciso con un arpione. La vittima è il proprietario di una barca che porta i turisti a caccia di balene e l’unico sospettato viene ucciso in un incidente. Fin dal primo momento avremo quindi modo di entrare in confidenza con la protagonista, che guardando fisso in camera si rivolge direttamente ai telespettatori, condividendo con loro sospetti, dubbi e preoccupazioni. «Mi è piaciuto molto perché ho immaginato di parlare con qualcuno seduto a casa sul proprio divano, come se fosse il mio partner nella soluzione del crimine» dice la Walker. Inoltre Annika ha una grande passione per la letteratura e spesso attinge da grandi scrittori e dalla mitologia greca per arrivare alla soluzione dei casi. Casi misteriosi e cupi ai quali fa da contrappeso lo splendore dei paesaggi scozzesi. Insomma, aspettatevi una serie che... “buca” letteralmente lo schermo!