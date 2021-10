“Another life”: c’è una nuova minaccia che arriva dall’ignoto

Si puo' vedere su

Arriva la seconda stagione della serie tv che racconta le vicende dell'astronauta Niko Breckinridge (Katee Sackhoff), che ha guidato una missione nello spazio per scoprire le origini di un artefatto extraterrestre

ritrovato sulla Terra. Niko e la sua squadra hanno così scoperto l’esistenza di una razza aliena chiamata Achaia il cui obiettivo pare essere la distruzione di altri pianeti. E a questo punto anche la Terra è a rischio. «Non possiamo combattere. Di sicuro non possiamo scappare. Dobbiamo capire cosa vogliono» sono le parole che Katee pronuncia nel trailer della serie pubblicato qualche settimana fa. L’obiettivo, dunque, diventa intavolare una trattativa per impedire la distruzione del nostro Pianeta. Sembra un’impresa impossibile, ma Katee, aiutata dal suo equipaggio, farà di tutto per salvare i terrestri. "Another life" arriva in streaming su Netflix a partire dal 14 ottobre.