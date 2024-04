“Anthracite”, la montagna si tinge di giallo

Su Netflix arriva una miniserie thriller ad alta quota "Anthracite" Credit: © Netflix Giulia Ausani







Scomparse misteriose, sette inquietanti e segreti dal passato: sono questi gli ingredienti di “Anthracite”, nuova miniserie thriller francese disponibile su Netflix dal 10 aprile.

Siamo sulle Alpi, tra panorami mozzafiato e laghi ghiacciati su cui pattinare. Ma c’è un villaggio con una storia terrificante: nel 1994 è stato protagonista del suicidio di massa di una strana setta. Esattamente 30 anni dopo, una donna viene uccisa in un macabro rituale che riaccende i riflettori sugli eventi del passato. Tutti i sospetti si concentrano sul forestiero Jaro (Hatik), arrivato da poco in paese per ricostruire la sua vita dopo alcuni guai con la legge. Per provare la sua innocenza inizia a indagare assieme a Ida (Noémie Schmidt), una “nerd” sulle tracce del padre scomparso di recente proprio mentre indagava su quella strana vecchia setta…