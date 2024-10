“Apples never fall”, segreti di famiglia nella serie tv con Annette Bening

Arriva su Timvision la serie tv tratta dal besteller di Liane Moriarty, autrice dei successi di “Big Little Lies” e “Nine Perfect Strangers” Paolo Di Lorenzo







Debutta giovedì 3 ottobre in Italia “Apples never fall”, la serie con protagonisti Annette Bening e Sam Neill, tratta dall'omonimo romanzo bestseller di Liane Moriarty, la celebrata scrittrice australiana già autrice dei successi di “Big Little Lies” e “Nine Perfect Strangers”.

Il titolo della serie, in streaming su TimVision, riprende un detto anglosassone che recita «la mela non cade mai lontana dall'albero». Le colpe dei padri ricadono su figli in questo intricato racconto famigliare che si tinge di giallo. Al centro troviamo il clan Delaney, una famiglia in vista e molto rispettata nella soleggiata scena sociale di West Palm Beach in Florida. Joy (Bening) e Stan (Neill) sono una coppia di allenatori di tennis prossimi alla pensione e in trepida attesa di quel nuovo capitolo della loro vita.

I loro piani sono sconvolti dalla scomparsa di lei, per la quale il marito diventa il principale indiziato: è così che la facciata da famiglia perfetta a cui i Delaney tenevano tanto si increspa in maniera definitiva. Amy (Alison Brie), Troy (Jake Lacy), Logan (Conor Merrigan) e Brooke (Essie Randles), i quattro figli impegnati nella ricerca della madre svanita nel nulla, dovranno mettere insieme i pezzi di un sorprendente puzzle, fatto di sospetti e segreti custoditi nel tempo. Si innesca così una catena di inaspettate rivelazioni che porterà ciascuno di loro a fare i conti con una verità ben diversa da quello che conoscevano.

Prodotta da Studios Universal in sette episodi, la serie è diretta da Dawn Shadforth e Chris Sweeney (“The Tourist”), scritta da Melanie Marnich (“The Affair”), qui in veste anche di showrunner ed executive producer insieme a David Heyman (saga di Harry Potter), Albert Page e Jillian Share.

Nel cast oltre a Annette Bening (“American Beauty”) e Sam Neill (saga di “Jurassic Park”), troviamo Alison Brie (“Glow”), Essie Randles (“The Speedway Murders”), Jake Lacy (“The White Lotus”), Conor Merrigan Turner (“Thai Cave Rescue”) e Georgia Flood (“Nautilus”).

I primi tre episodi della serie sono disponibili in streaming su Timvision. Le puntate successive approderanno a cadenza settimanale ogni giovedì: il gran finale è atteso per il 17 ottobre.