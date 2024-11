“Arcane 2”: dopo una lunga attesa, lo scontro finale si fa in tre

Su Netflix sbarca una grandiosa stagione conclusiva divisa in tre capitoli "Arcane 2" Credit: © Netflix Giulia Ausani







Dopo tre anni e quattro premi Emmy, su Netflix torna “Arcane”, serie d’animazione ispirata al videogioco “League of Legends”. La seconda stagione è anche quella conclusiva e sarà divisa in tre parti distribuite settimanalmente a partire da sabato 9 novembre.

I nuovi episodi promettono sorprendenti sequenze di animazione, una colonna sonora che vorrete ascoltare a ripetizione e, naturalmente, una trama più avvincente che mai. Siamo alla resa dei conti tra la ricca città di Piltover e i bassifondi di Zaun. A combattere in fazioni opposte ritroviamo le sorelle Vi e Jinx, la cui riconciliazione pare ormai impossibile. Non finirà tutto qui. «Quella di “Arcane” è solo la prima delle tante storie che vogliamo raccontare in questo universo» promette il co-creatore Christian Linke.