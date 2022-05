Arriva “Di4ri”, la prima serie sulla pre-adolescenza

In streaming su Netflix la serie con protagonista la 2^D. Nel cast c'è anche Fortunato Cerlino e la colonna sonora è firmata da Tancredi "Di4ri" Credit: © Netflix Antonella Silvestri







Le prime cotte, i primi baci, il coming out, la dislessia, l’ansia di crescere, le ripercussioni di un matrimonio in crisi, la solitudine e l’accettazione. Ma anche momenti di puro divertimento così come le immancabili litigate tra compagni di classe.

Sono questi i temi delle storie di “Di4ri”, la prima serie italiana Netflix per ragazzi in onda dal 18 maggio in Italia e, dal 26 luglio, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La serie tv, composta da quindici episodi si concentra sulla delicata età della pre-adolescenza, quella stagione della vita in cui affiorano le individualità dei ragazzi e, al tempo stesso, si sviluppa l’identità di gruppo.

Le vicende e le emozioni del gruppo di classe di seconda media (la 2^D) vengono rivelate di volta in volta dagli otto protagonisti. Qual è la vera novità del registro narrativo? Il singolo ragazzo diventa voce narrante e offre agli spettatori una sorta di diario personale con il suo sguardo sugli avvenimenti e le dinamiche della classe. I ragazzi parlano direttamente allo spettatore mostrando i loro sentimenti senza alcun filtro.

Il cast della serie tv “Di4ri”, ambientata a Marina Piccola, un paesino su un’isola italiana, è fatto di giovanissimi attori. Ci sono Andrea Arru (Pietro), Sofia Nicolini (Isabel), Flavia Leoni (Livia), Liam Nicolosi (Giulio) e Biagio Venditti (Daniele). E, ancora, nel parterre dei protagonisti sono presenti Federica Franzellitti (Monica), Pietro Sparvoli (Mirko) e Francesca La Cava (Arianna). Fortunato Cerlino interpreterà il collaboratore scolastico Paolo, una figura molto positiva sempre complice degli alunni mentre come special guest ci sarà Larissa Iapichino, campionessa juniores di salto in lungo (nella puntata in cui si disputerà la gara di triathlon). In due episodi della serie è presente anche il cantante Tancredi che, per “Di4ri”, ha creato il nuovo singolo “Isole”, sigla e brano portante della colonna sonora.

Ogni episodio copre l’arco temporale di una settimana scolastica ed è raccontato dal punto vista di uno degli otto protagonisti (tranne nel caso del primo episodio, che è l’unico ad avere una doppia narrazione, Pietro nella prima metà e Livia nella seconda), offrendo al pubblico una sorta di diario personale.

La serie è stata presentata alla stampa il 12 maggio alla presenza del regista della serie, Alessandro Celli, della produttrice Simona Ercolani (Stand By Me) e Veronica Vitali del team contenuti di Netflix. All’incontro ha partecipato, come ospite d’eccezione Tancredi che si è esibito con il brano “Isole”.