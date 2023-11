Arriva la quinta stagione del poliziesco “The Rookie”

Venerdì 10 novembre su Rai2 torna Nathan Fillion nei panni di John Nolan Simona De Gregorio







"The Rookie", che arriva venerdì 10 novembre su Rai2 con la quinta stagione, è un poliziesco davvero originale. Prima di tutto è ispirato dalla storia di Bill Norcross, che continua a lavorare al dipartimento di Polizia di Los Angeles ed è anche produttore esecutivo della serie. Inoltre, per essere più aderente alla verità, gli autori scelgono continuamente casi ispirati a indagini realmente svolte. E anche i nuovi ventidue episodi (due alla settimana) si preannunciano carichi di adrenalina e, soprattutto, di colpi di scena.

Ritroveremo quindi John Nolan (Nathan Fillion), un uomo di 45 anni che abbandona la vita precedente per inseguire il sogno di diventare un agente di Polizia. Arrivato a Los Angeles si diploma all’accademia e diventa la recluta più anziana del dipartimento. Ma in virtù del suo fiuto, tenacia e coraggio, si fa apprezzare dalla squadra e riesce a risolvere i casi più complicati. «Grazie a questo talento, nella nuova stagione gli viene offerto di diventare un istruttore. Promozione che segnerà una svolta per John» ha detto Fillion. «E si sentirà di nuovo un principiante che dovrà dimostrare di essere all’altezza del ruolo» .