Arriva l’FBI: 7 serie tv da vedere dopo “The night agent”

Will Graham (Hugh Dancy) è un abile profiler e un elemento determinante per l'FBI grazie all'empatia straordinaria che è in grado di provare nei confronti di pericolosi criminali, connessione che tuttavia gli provoca un forte malessere psicologico. Per questa ragione comincia una terapia con lo psichiatra Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen), che Will non sa essere il più pericoloso serial killer di tutti. Thriller psicologico di alta tensione ed eleganza, creato da Bryan Fuller e sviluppato per tre stagioni (2011-2015).

Su Now, Prime Video, Tim Vision