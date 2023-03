Arriva su Netflix la docuserie sul caso Alex Schwazer

Il trailer di "Il caso Alex Schwazer" che racconta la complicata vicenda sportiva e giudiziaria dell'atleta italiano squalificato per doping Cecilia Uzzo







Dal 13 aprile su Netflix arriva "Il caso Alex Schwazer", docuserie che ricostruisce l’intricata vicenda sportiva e giudiziaria che ha coinvolto il campione olimpico di marcia. Ideata e diretta da Massimo Cappello, è un racconto senza filtri su ascesa, caduta e ricerca di redenzione di un atleta.

Il marciatore italiano, campione olimpico della 50 km a Pechino 2008, è stato squalificato per doping fino al 2024. Nonostante l'archiviazione in Italia nel 2021 del procedimento penale a suo carico, la decisione non è stata accettata dalla giustizia internazionale e dall'Agenzia mondiale antidoping.

L’incontro tra l’atleta olimpico in cerca di redenzione, Alex Schwazer, e un allenatore simbolo dello sport pulito, Sandro Donati, innesca un intrigo internazionale che sconvolge le loro vite e mette in crisi il sistema dell’antidoping. I quattro episodi della docuserie rivelano, per la prima volta, i retroscena di un’intricata vicenda senza precedenti, dove i protagonisti di uno dei più complessi casi politico-giudiziari nella storia dello sport italiano si mettono a nudo per provare a raccontare ciascuno la propria verità.

