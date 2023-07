Arriva su Rai2 la nuova stagione di “Professor T.”

Il professor Jasper Tempest (Ben Miller), geniale criminologo dell’Università di Cambridge, ritorna su Rai2 da venerdì 28 luglio nella seconda stagione di "Professor T.", versione britannica dell’omonima serie belga.

Dotato di un grande intuito, assiste la Polizia locale nella risoluzione dei crimini più intricati. Dovendo, però, allo stesso tempo fare i conti con il disturbo ossessivo compulsivo di cui soffre. Acuito dalla presenza della dispotica madre Adelaide (Frances de la Tour).

Nei nuovi episodi, Tempest viene chiamato a indagare sul caso di uno studente universitario che, in seguito a un incendio in casa, rimane gravemente ustionato e finisce in coma. Tra le altre inchieste che lo vedranno protagonista, c’è poi l’uccisione di un avvocato e sua moglie: un delitto che ha strane somiglianze con un duplice omicidio del passato. E quindi si troverà a dover dimostrare l’innocenza di un custode accusato di aver ucciso il suo datore di lavoro.

La serie è stata interamente girata a Cambridge. Le riprese all’interno dell’Università dove insegna Jasper si sono svolte al Jesus College. E proprio lì accanto c’è la casa della famiglia di Tempest: si tratta di Little Trinity, edificio del XVIII secolo che è conosciuto come un esempio particolarmente ben conservato del periodo e custodisce molti accessori originali.

«Nella prima stagione, il Professor T. è un personaggio piuttosto oscuro, assalito da nevrosi che gli impediscono di avvicinarsi alle persone» dice Ben Miller. «Ora è più affidabile, anche grazie all’aiuto della dottoressa Helena Goldberg (Juliet Stevenson), che sarà la sua terapista e lo porterà a far luce sulla sua infanzia, sui motivi che lo hanno reso così eccentrico e sulla relazione molto complicata con sua madre».