“Ascolta i fiori dimenticati”, una storia di coraggio, amicizia e sofferenza. Da vedere su Prime Video

Tenerezza, coraggio, amicizia e sofferenza si mescolano in modo emozionante in "Ascolta i fiori dimenticati", tratta dal bestseller di Holly Ringland. Alice ha solo 9 anni quando a causa di un terribile incendio resta orfana dei genitori. Senza più punti di riferimento, sceglie di non parlare e di fare del silenzio il suo unico confidente. Viene affidata alla nonna paterna June (la straordinaria Sigourney Weaver), che ha fondato una comunità-rifugio per le donne che scappano da un incubo, da un partner violento, da una vita difficile o da una dipendenza, e hanno bisogno di un posto dove superare il trauma e ricominciare.

La donna insegna ad Alice ad ascoltare i fiori e a impararne i significati nascosti. Ma quando la ragazza scopre un segreto e si sente tradita da June, va alla ricerca della verità. Dovrà però scontrarsi con un mondo che non conosce e difendersi da un amore malato. Solo attraversando la tempesta potrà raggiungere la serenità per trovare il suo posto nel mondo. E mettere radici, come un fiore vigoroso e forte.