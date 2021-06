“Atlantic Crossing”, al via la serie storica di Rai3

Una miniserie in tre puntate in onda venerdì 18, venerdì 25 e sabato 26 giugno Simona De Gregorio







Siamo nel 1940 e, in seguito all’occupazione della Norvegia da parte della Germania nazista la famiglia reale è costretta a scappare all’estero. Mentre Re Haakon VII e suo figlio, il principe ereditario Olav, fuggono a Londra, la principessa Märtha e moglie di Olav viene accolta come rifugiata politica negli Stati Uniti assieme ai tre figli. Lì viene ospitata alla Casa Bianca dal presidente Franklin Delano Roosevelt (Kyle MacLachlan, l’indimenticabile Dale Cooper di "I segreti di Twin Peaks"). Da qui si sviluppa la storia di "Atlantic Crossing", la miniserie in tre puntate di Raitre in onda venerdì 18, venerdì 25 e sabato 26 giugno.

Al centro della narrazione c’è proprio Märtha, una figura che ha avuto un grande ruolo nel conflitto mondiale combattendo per il suo Paese con l’arma della diplomazia. «Ho studiato parecchio le abitudini dell’epoca e ho scoperto tante curiosità. Per esempio, negli Anni 40 una donna a una cena non poteva bere alcolici a meno che un uomo non avesse proposto un brindisi. Inoltre non le era permesso alzarsi da tavola e andare in bagno. E poi ho imparato anche come maneggiare le posate, i bicchieri, i tovaglioli e come sedersi» racconta Sofia Helin, che presta il volto a Märtha.

Decisivo è anche il rapporto di profonda stima tra la principessa e il Presidente. La donna farà di tutto per convincerlo a salvare il proprio Paese e l’Europa dai nazisti, nonostante la reticenza del Presidente a opporsi agli elettori, contrari a essere coinvolti nella guerra. Nella serie viene mostrato non solo il politico, ma anche l’uomo e tanti aneddoti che lo riguardano. «Amava intrattenere, avere persone intorno. E non rinunciava mai al suo cocktail pomeridiano. Inoltre adorava le auto, ma non era molto bravo al volante. Invitava sempre i capi di Stato in visita a fare un giro in macchina e tutti tornavano sempre terrorizzati» racconta divertito l’interprete MacLachlan.