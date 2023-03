“Attrazione fatale”: la serie tv con Joshua Jackson e Lizzy Caplan

Il film cult Anni 80 è diventato una serie con Joshua Jackson e Lizzy Caplan nei ruoli che furono di Michael Douglas e Glenn Close Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Il cult Anni 80 "Attrazione fatale" diventa una serie tv con Joshua Jackson e Lizzy Caplan nei ruoli che furono di Michael Douglas e Glenn Close. Anzi, lo è già diventato, e sarà disponibile su Paramount+ dal prossimo 1°maggio. È questa la data del debutto sulla piattaforma streaming in Italia (e in altri Paesi europei) che segue quello statunitense: i nuovi episodi della prima stagione saranno disponibili in streaming ogni lunedì fino al finale del 29 maggio.

"Attrazione fatale" è firmata da Alexandra Cunningham che è scrittrice, showrunner e produttrice esecutiva della serie insieme al produttore esecutivo Kevin J. Hynes ("Perry Mason") e ai produttori esecutivi Darryl Frank e Justin Falvey per Amblin Television (divisione televisiva della casa di produzione di Steven Spielberg).

La serie è una rivisitazione approfondita del classico thriller: esplorerà l'attrazione fatale e i temi senza tempo del matrimonio e dell'infedeltà attraverso una chiave di lettura moderna sugli atteggiamenti nei confronti delle donne forti, sui disturbi della personalità e sul controllo coercitivo.

Il teaser trailer

Il cast

La serie è interpretata da Joshua Jackson (l’ex Pacey di “Dawson’s Creek”, più recentemente protagonista della miniserie “Dr. Death “) nel ruolo di Dan Gallagher, Lizzy Caplan (“Master of Sex”) nel ruolo di Alex Forrest, Amanda Peet nel ruolo di Beth Gallagher, Alyssa Jirrels nel ruolo di Ellen Gallagher, Toby Huss nel ruolo di Mike Gerard, Reno Wilson nel ruolo del detective Earl Brooker e Brian Goodman nel ruolo di Arthur Tomlinson.