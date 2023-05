“Attrazione fatale”: storia di una passione pericolosa

Si puo' vedere su

A 36 anni dall’uscita al cinema, “Attrazione fatale” resta ancora un film popolarissimo. Ora la storia dell’avvocato Dan Gallagher e della sua stalker (ed ex amante) Alex Forrest torna in una nuova versione: una miniserie di Paramount+ in otto episodi che reinventa il thriller psicologico degli Anni 80.

«Il film dura solo due ore, la serie otto» ha raccontato a Sorrisi Joshua Jackson, che interpreta Dan. «Questo ci permette di esplorare il personaggio di Alex per capire meglio come è diventata la persona che è. E possiamo fare lo stesso con Dan».

Il trailer

“Attrazione fatale” racconta la storia di una relazione extraconiugale che degenera nel peggiore dei modi possibili: l’interesse di Alex (interpretata da Lizzy Caplan) nei confronti di Dan sfocia in un’ossessione con conseguenze drammatiche per tutte le persone coinvolte.

«Oggi non sarebbe possibile fare un film del genere, in cui l’uomo non è altro che la vittima» ha detto Jackson. «E infatti la serie ci permette di analizzare meglio Dan, vedere come sia proprio il suo ego fragile a portarlo a commettere errori via via più gravi, senza speranza di ritorno».

La serie si muove su due linee temporali diverse: da un lato seguiamo la storia che già conosciamo grazie al film, e dall’altro vediamo cosa succede molti anni dopo la conclusione della tragica vicenda, quando Dan esce di prigione e cerca di ricongiungersi con la figlia ormai adulta per raccontarle la verità. «Non vediamo un Dan Gallagher solo, quindi, ma due lati dello stesso uomo» ha concluso Jackson.