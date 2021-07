“Atypical”, ecco la vita normale di chi si sente “atipico”

Su Netflix si chiude con la quarta stagione la bella serie sulla famiglia Gardner "Atypical" Credit: © Netflix Barbara Mosconi







Atypical è una parola inglese che sta per “atipico, strano, irregolare”. Ed è il titolo di una serie intelligente e curiosa, ben scritta, ottimamente recitata ed equilibrata che ha debuttato su Netflix nel 2017 diventando un piccolo fenomeno. Ora che il 9 luglio giunge l’attesa (già annunciata come conclusiva) la domanda era ed è: chi è atipico in una società, una famiglia, un gruppo di amici?

Il protagonista Sam Gardner (l’attore canadese Keir Gilchrist), affetto dalla sindrome di Asperger? O gli altri personaggi? La serie segue le vicende dei Gardner da quando i figli, Sam e Casey (Brigette Lundy-Paine), sono ancora al liceo. Lo spot dei dieci nuovi episodi recita: «Vi hanno portato risate, lacrime, abbracci e amici. Ora vedrete come si conclude la storia».

Si racconterà la vita di Sam al college, mentre condivide casa con lo strambo amico Zahid (Nik Dodani) e continua a frequentare l’eccentrica Paige (Jenna Boyd). Spazio pure alle peripezie universitarie/sentimentali dell’atletica sorella Casey, attratta da una ragazza. Senza dimenticare i genitori, problematici pure loro, Elsa e Doug (i bravissimi Jennifer Jason Leigh e Michael Rapaport).