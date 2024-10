“Avetrana”: «Abbiamo raccontato la realtà emersa dalle sentenze»

La serie, disponibile dal 25 ottobre su Disney+, racconta l'omicidio di Sarah Scazzi. Nel cast c'è anche Vanessa Scalera Giorgia Belfiore







Era il 26 agosto 2010 quando Avetrana, piccolo comune in provincia di Taranto affacciato sul mare, divenne protagonista di uno dei casi di cronaca nera che più ha scosso il nostro Paese: l’omicidio di Sarah Scazzi. È proprio questo delitto, che oggi tutti conosciamo anche per l’imponente risonanza mediatica che lo caratterizzò, a essere al centro di “Avetrana - Qui non è Hollywood”, serie in quattro puntate da 60 minuti ciascuna disponibile su Disney+ dal 25 ottobre. Ecco cosa ci hanno raccontato il regista e gli attori che prestano il volto ai protagonisti della storia: Pippo Mezzapesa, Paolo De Vita, Giulia Perulli e Vanessa Scalera.

Le differenze tra serie e realtà

La miniserie, basata sul libro "Sarah la ragazza di Avetrana", scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, racconta la vicenda legata alla morte della quindicenne Sarah Scazzi e segue il punto di vista dei quattro protagonisti. Si parte con la vittima Sarah, interpretata da Federica Pala, poi ci sono la cugina Sabrina (Giulia Perulli), lo zio Michele (Paolo De Vita) e infine la zia Cosima (Vanessa Scalera).

Tutti conosciamo la vicenda, ma quanto è fedele alla realtà la serie? Quali sono le differenze tra “Avetrana” e il vero caso Scazzi? Lo abbiamo chiesto al regista Pippo Mezzapesa: «La serie si basa su fatti reali. Noi abbiamo approfondito il più possibile la realtà raccontata, che è quella emersa dalle sentenze del Tribunale» ha detto. «Ci siamo basati su quello per ricostruire gli antefatti di un delitto e ciò che è scaturito. Quindi la normalità, la quotidianità di una vita di provincia apparentemente immobile. E poi tutto ciò che si è scatenato in quella comunità e tutto ciò che ha sovvertito gli equilibri» ha concluso.

Il cast: da Vanessa Scalera a Giancarlo Commare

Grandi nomi si leggono nel cast della nuova serie di Disney+, tra cui quello di Vanessa Scalera. L’attrice pugliese ha raccontato di aver fatto un «lavoro di riscoperta su se stessa» per interpretare Cosima Serrano, la zia di Sarah: «A livello emotivo, mi sono preparata approfondendo le mie origini. Io provengo da quel territorio, ho fatto un lavoro di riscoperta di quelle facce, di quegli uomini e di quelle donne con cui ho passato la mia infanzia e la mia adolescenza. Quindi è stato facile per me non replicare ma immergermi in quel tessuto, proprio perché mi appartiene».

Per quanto riguarda il cambiamento fisico, Vanessa ha affermato: «Ero in un corpo che non mi apparteneva, ma ho imparato a muovermi dentro, a muovere una faccia che non era la mia e a raccontare una donna silente, ma con una complessità profondissima». Le ore impiegate nella stanza del trucco e parrucco? «Sei o sei e mezza. In questo lasso di tempo ho avuto l’occasione di concentrarmi e immergermi nel mondo del mio personaggio».

Anche per Paolo De Vita non è stato facile interpretare Michele Misseri, anzi. «Di scene difficili da girare ce ne sono state tantissime, praticamente tutte. Nel rispetto del tema che abbiamo trattato, abbiamo sempre avuto delicatezza e attenzione» ha affermato l’attore, che poi ha precisato: «Posso dire però che l’unica scena facile è stata quella in cui guido il trattore, ma solo perchè è un’azione meccanica».

Un ruolo complesso è stato anche quello assegnato a Giulia Perulli, nei panni della giovane Sabrina Misseri, la cugina di Sarah. Infine nel cast troviamo anche Imma Villa, che è Concetta Serrano, Anna Ferzetti è invece la giornalista Daniela, Giancarlo Commare è Ivano, Antonio Gerardi il maresciallo Persichella e Leonardo Bianconi è Claudio Scazzi.