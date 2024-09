“Avetrana”, arriva la serie tv sul caso di Sarah Scazzi

A ottobre su Disney+ torniamo a quell'agosto del 2010, nel trailer anche un brano scritto appositamente da Marracash Il cast di "Avetrana - Qui non è Hollywood" Credit: © Lorenzo Pesce Redazione Sorrisi







Sarà presentata in anteprima alla prossima edizione del Festival del Cinema di Roma "Avetrana - Qui non è Hollywood". La serie che racconta in versione romanzata il delitto di Sarah Scazzi (e l'enorme seguito mediatico che ha sollevato) sarà disponibile su Disney+ a partire dal 25 ottobre.

In attesa del debutto, è stato diffuso il trailer della serie che include uno stralcio di "La banalità del male", la canzone che chiude i titoli di coda scritta e interpretata da Marracash con la musica del produttore Marz.

A ottobre prepariamoci a tornare quindi nella periferia pugliese nell'agosto del 2010, quando la quindicenne Sarah Scazzi scompare nel nulla. Tutta Avetrana si affanna inutilmente a cercarla, compresa la cugina Sabrina che quel pomeriggio l'aspettava a casa per andare al mare. Da lì ha inizio uno dei casi di cronaca nera che più hanno scosso l'Italia e sarà qui raccontato in quattro puntate da 60 minuti, ognuna attraverso il punto di vista di uno dei protagonisti: Sarah, Sabrina, Michele e Cosima.

Il cast

Vanessa Scalera è Cosima Misseri

Paolo De Vita è Michele Misseri

Giulia Perulli è Sabrina Misseri

Imma Villa è Concetta Serrano

Federica Pala è Sarah Scazzi

Anna Ferzetti è la giornalista Daniela

Giancarlo Commare è Ivano

Antonio Gerardi è il Maresciallo Persichella

La serie è basata sul libro "Sarah. La ragazza di Avetrana", scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni ed edito da Fandango Libri. Alla regia c'è Pippo Mezzapesa, che ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, la serie è prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia.