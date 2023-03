“Avvocata Woo”, determinata e brillante. Da vedere su Netflix

Questa serie sudcoreana è un piccolo gioiello, scritta benissimo e recitata ancora meglio Solange Savagnone







Si puo' vedere su

La serie sudcoreana “Avvocata Woo”, disponibile su Netflix, è un piccolo gioiello, scritta benissimo e recitata ancora meglio. La protagonista Woo Young-woo (la straordinaria Park Eun-bin) è una giovane avvocata assunta nel più prestigioso studio di Seul, ha un quoziente intellettivo altissimo ma è un vero disastro nelle interazioni quotidiane a causa della sindrome di Asperger.

Non è certo la prima serie sull’autismo (vedi “Atypical” e “The good doctor”) ma di questa giovane determinata e brillante ci si innamora per tante ragioni. Basta ascoltare le sue folgoranti arringhe (ha una memoria enciclopedica), le infinite dissertazioni sulle balene e la sincerità senza filtri con cui tratta gli altri. Inoltre racconta uno spaccato della società sudcoreana e delle sue tradizioni (dal modo di mangiare a quello di relazionarsi) che alla fine non è così lontana dalla nostra quando si tratta di diritti, ambiente, ingiustizie e sentimenti. Insomma, una serie fatta bene, a volte sopra le righe come un manga, ma davvero irresistibile.