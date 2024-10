“Avvocato di difesa 3”, si torna in tribunale con Mickey Haller e la sua squadra

Su Netflix c’è un nuovo caso di omicidio e l’avvocato più eccentrico di Los Angeles risponde "Avvocato di difesa" Giorgia Belfiore







Il 17 ottobre arrivano su Netflix tutti e dieci gli episodi del terzo capitolo di “Avvocato di difesa”, la coinvolgente serie americana di successo basata sull’omonimo ciclo di romanzi gialli nati dalla penna di Michael Connelly. L’imprevedibile avvocato di Los Angeles Michael “Mickey” Haller (interpretato da Manuel Garcia-Rulfo) torna al lavoro.

Questa volta alla sua porta si presenta un caso più difficile del solito. Il protagonista infatti è chiamato a difendere Julian Lacosse (Devon Graye), accusato di aver ucciso una escort. Ma la vittima non è una donna qualsiasi: si tratta di Gloria Dayton (Fiona Rene), conosciuta come Gloria Days, cliente abituale e soprattutto amica di vecchia data di Mickey, che lui stesso aveva più volte aiutato e spronato ad abbandonare la città e cambiare vita per sempre. Poco prima di essere uccisa, Gloria era pronta per volare alle Hawaii e ricominciare tutto quanto da capo.

Purtroppo qualcosa, o meglio qualcuno, non glielo ha permesso, uccidendola brutalmente. Dunque tocca proprio all’eccentrico avvocato Haller non solo difendere il nuovo cliente, che ritiene innocente, ma anche scoprire la scottante verità sull’omicidio della donna. Inoltre, nella terza stagione ritroviamo ad aiutarlo gli irriverenti collaboratori del suo studio legale.

Jazz Raycole torna a vestire i panni della giovane e ambiziosa Izzy Letts, Becki Newton della sua ex moglie e braccio destro Lorna Crane, e infine Angus Sampson interpreta ancora il sempre misterioso Cisco dal passato turbolento e dal carattere burbero. Grazie al loro aiuto e al loro supporto, Mickey non si tirerà mai indietro nel lavoro così come nella vita privata, anche a costo di farsi tanti altri nemici e addirittura prendersi qualche... pugno in faccia! Riuscirà a risolvere il caso?