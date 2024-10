“Avvocato di difesa”, il finale della terza stagione. E la quarta?

La spiegazione del finale della terza stagione di "Avvocato di difesa" della serie tv Netflix Manuel Garcia-Rulfo in una scena della terza stagione di "Avvocato di difesa". Credit: © Courtesy of Netflix. Paolo Di Lorenzo







Ci sei mancato Mickey Haller. La serie legal con protagonista Manuel Garcia-Rulfo è tornata sugli schermi degli abbonati Netflix con dieci nuovi episodi. La terza stagione è ispirata a "Il dio della colpa", il quinto romanzo della saga scritta da Michael Connelly e pubblicata in Italia da Piemme.

Come finisce la terza stagione di "Avvocato di difesa"

Manuel Garcia-Rulfo in una scena della terza stagione di "Avvocato di difesa". Credit: © Lara Solanki/Netflix.

Stavolta il mistero ruota attorno alla morte di Gloria Dayton alias Gloria Days (Fiona Rene), un'amica di Mickey che quest'ultimo aveva difeso in passato. Julian La Cosse (Devon Graye) recluta il nostro avvocato preferito per difenderlo dall'accusa di omicidio. Julian era un collaboratore di Gloria: verificava che i clienti che la contattavano non fossero pericolosi, in cambio di un 20% dal tariffario di lei. Gloria aveva avuto qualche ritardo coi pagamenti e Julian era andato a trovarla per reclamare gli arretrati, la situazione era precipitata ed era passato alle mani, ma Gloria era viva e vegeta quando aveva lasciato casa sua.

Chi ha ucciso Gloria Days? Attenzione: SPOILER

Il vero colpevole è James De Marco (Michael Irby), un agente della narcotici corrotto che ricattava Gloria. Nello specifico, De Marco l'ha usata per spedire all'ergastolo Hector Moya (Arturo Del Puerto), un rivale del cartello di Tijuana di cui voleva sbarazzarsi. Una volta liberatosi di Hector, De Marco dà alle fiamme la casa della donna, con la complicità dell'investigatore privato Neil Bishop (Holt McCallany). Quest'ultimo era diventato un collaboratore di De Marco quando, dieci anni prima, aveva accettato dei soldi per smettere di indagare su un doppio omicidio che riconduceva al cartello Juárez.

Perché De Marco ha ucciso Gloria? Voleva assicurarsi che nessuno potesse testimoniare contro di lui circa i suoi loschi affari col cartello. Del resto era stata proprio Gloria a piazzare la pistola - associata a un triplo omicidio, peraltro - a casa di Moya, essendo quest'ultimo un suo assiduo cliente. De Marco l'aveva costretta a farlo così da assicurare il suo arresto e successiva condanna, ma a quel punto Gloria sapeva troppo e andava eliminata.

Chi muore nella terza stagione?

Eddie Rojas (Allyn Moriyon) in una scena della terza stagione di "Avvocato di difesa". Credit: © Courtesy of Netflix.

La terza stagione regala diversi colpi di scena. Il primo avviene a circa metà, quando Eddie Rojas (Allyn Moriyon), il nuovo autista di Mickey, muore in un incidente d'auto architettato da De Marco per scoraggiare l'avvocato a proseguire con la difesa di Julian. Si tratta di una persona che per Mickey è di famiglia, e per questo prende malissimo la notizia.

Tra le morti più tristi di questi episodi c'è quella di Deborah Glass (Rebekah Kennedy), massacrata dall'ex marito violento in una circostanza provocata da un dimenticanza di Andrea “Andy” Freemann (Yaya DaCosta). Quest'ultima è l'avversaria di Mickey in tribunale, oltre a essere la migliore amica della sua ex moglie e... ovviamente, la donna con cui finisce per avere una liaison.

Quanto ai diretti interessati dal caso di Gloria Days, nessuno - tra innocenti e colpevoli - fa una bella fine. Julian viene accoltellato da un altro galeotto, anch'egli ricattato da De Marco, fortunatamente i medici che lo soccorrono riescono a salvarlo. Infine Bishop si suicida dopo la sua deposizione, estraendo una pistola e scioccando tutti i presenti.

Quanto a De Marco, il poliziotto corrotto viene giustiziato dal cartello di Tijuana mentre cerca di darsela a gambe dopo la deposizione di Bishop. Il boss Moya fa recapitare a Mickey una prova fotografica della morte di De Marco. La faida tra i cartelli sembra fermarsi, almeno per il momento.

Chi ha incastrato Mickey per la morte di Sam Scales?

Manuel Garcia-Rulfo in una scena della terza stagione di "Avvocato di difesa". Credit: © Courtesy of Netflix.

La fine della terza stagione sembra regalare finalmente una gioia al povero Mickey, che festeggia con la sua squadra dopo aver scagionato Julian. Mentre pregusta la vacanza che intende prendersi dopo questo caso estenuante, Mickey viene fermato da un poliziotto mentre è alla guida della sua Lincoln Continental. L'agente gli dice che al veicolo manca la targa, ma c'è qualcosa di ben più preoccupante. Dalla fessura del baule scorrono dei rivoli di sangue che appartengono al cadavere di Sam Scales (Christopher Thornton), un ex cliente di Mickey nonché primo assistito ufficiale di Lorna (Becki Newton). Qualcuno vuole incastrare Haller, ma chi?

Ci sarà una quarta stagione di Avvocato di difesa?

A oggi Netflix non ha ancora ufficialmente rinnovato "The Lincoln Lawyer" per una quarta stagione, ma siamo piuttosto certi si tratti soltanto di una questione di giorni. La serie sviluppata da David E. Kelley è uno dei titoli più di successo della piattaforma, grazie anche al traino dei romanzi best-seller da cui è tratta. L'annuncio dovrebbe arrivare nel giro delle prossime settimane e i record che la terza stagione ha totalizzato nella sua prima settimana di permanenza in catalogo - è volata in cima alle classifiche dei titoli più visti di mezzo mondo, Italia compresa - non fanno altro che confermare questa ipotesi.