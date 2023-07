“Avvocato di difesa”, il mio ufficio legale è un’automobile fiammante

Arriva su Netflix (in due parti) la seconda stagione della serie tratta dai gialli di Michael Connelly Manuel Garcia-Rulfo in "Avvocato di difesa" Credit: © Netflix Tiziana Lupi







Se avete amato la prima stagione di “Avvocato di difesa”, sarete felici di sapere che è in arrivo la seconda. Sono dieci i nuovi episodi che Netflix ha deciso di rilasciare in due diversi momenti dell’estate: i primi cinque dal 6 luglio e gli altri dal 3 agosto.

Come la prima, anche la nuova stagione si basa su uno dei romanzi di Michael Connelly con protagonista Mickey Haller, avvocato difensore di Los Angeles che ama studiare e preparare i suoi casi sul sedile posteriore di una Lincoln e che, per questo, è soprannominato “The Lincoln lawyer” (come il titolo originale della serie).

Stavolta il romanzo in questione è “Il quinto testimone” e vede Haller impegnato nella difesa di Lisa Trammell, una cliente che sembra davvero colpevole dell’omicidio di cui è accusata vista la mole di indizi che convergono su di lei. A vestire i panni di Haller è ancora Manuel Garcia-Rulfo e con lui ci sono sempre Neve Campbell (cioè la prima ex moglie Maggie), Becki Newton (Lorna, ex seconda moglie e ora sua assistente), Angus Sampson (Cisco, amico e investigatore di Haller e fidanzato di Lorna) e Jazz Raycole (l’autista personale di Haller, Izzy). Tra i nuovi ingressi, invece, c’è Lana Parilla nel ruolo di Lisa Trammell.