Away: il trailer delle serie con Hilary Swank

10 Agosto 2020 | 17:32 di Lorenzo Di Palma

Sarà disponibile nel catalogo Netflix dal 4 settembre Away, la nuova serie originale che vede come protagonista Hilary Swank nel ruolo di una madre astronauta, costretta a lasciare la sua famiglia sulla Terra per intraprendere una missione su Marte. Creata da Andrew Hinderaker, Away è un dramma epico che celebra gli incredibili progressi che gli esseri umani sono in grado di raggiungere, oltre ai sacrifici personali che devono sopportare lungo il cammino.

Il TRAILER

LA TRAMA

Mentre si prepara a guidare un equipaggio internazionale nella prima missione su Marte, l'astronauta statunitense Emma Green (Hilary Swank) deve accettare di abbandonare il marito (Josh Charles) e la figlia adolescente (Talitha Bateman) proprio quando hanno maggiore bisogno di lei. Il viaggio nello spazio diventa sempre più movimentato e contemporaneamente si complicano i rapporti tra gli astronauti ed emergono gli effetti della distanza dai propri cari rimasti sulla Terra. Away dimostra che, a volte, per ottenere il successo è necessario lasciare la propria casa.

IL CAST

La serie vede come produttori esecutivi la showrunner Jessica Goldberg affiancata da Matt Reeves, Jason Katims, Edward Zwick, Hilary Swank, Adam Kassan, Andrew Hinderaker, Jeni Mulein e Michelle Lee. Nel cast anche Mark Ivanir (Misha Popov, cosmonauta e ingegnere ), Ato Essandoh (Kwesi Weisberg-Adebayo il botanico della missione), Ray Panthaki (Ram Arya, pilota di caccia dell'Aeronautica militarei), Vivian Wu (Lu Wang, il chimico), Monique Curnen (Melissa Ramirez, l’astronauta di supporto dell’equipaggio di Emma).