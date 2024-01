“Baby bandito”, l’incredibile storia (vera) della rapina del secolo

Sbarca su Netflix una nuova serie cilena ispirata a un fatto avvenuto 10 anni fa "Baby bandito" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Nel 2014 in Cile non si parlava d’altro: un commando di una decina di persone aveva rapinato un furgone portavalori portandosi a casa più di 10 milioni di dollari. E tra i malviventi c’era Kevin, appena ventenne, appassionato skater, soprannominato da allora “El niño de oro”: il bambino dorato.

Dieci anni dopo, quello straordinario fatto di cronaca diventa una serie intitolata “Baby bandito” che arriva su Netflix il 31 gennaio con i suoi otto episodi.

La storia di Kevin, peraltro, coinvolge anche il nostro Paese, perché il giovane rapinatore scelse proprio l’Italia per sfuggire alla legge con il bottino. Come sarà andata a finire... lo scoprirete guardando la serie (che comunque presenta, come spesso succede, una versione romanzata dei fatti realmente accaduti).