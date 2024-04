“Baby reindeer”: una storia vera di stalking che lascia con il fiato sospeso e che fa riflettere

È un successo anche in Italia la serie Netflix nata da una storia di vita dolorosissima Alessandro Alicandri







È difficile parlare di una vicenda così dolorosa quando si tratta a tutti gli effetti di una storia vera. Il protagonista di "Baby reindeer" (in italiano significa "piccola renna") ha scritto e prodotto la serie che narra un fatto di cronaca che ha vissuto sulla sua pelle, ovvero un periodo di stalking durato anni da parte di una donna, Martha, durante la sua gioventù. Questa storia, per esorcizzarla e comprenderla dopo anni di sofferenza, Richard Gadd l'ha portata in giro per il Regno Unito in uno spettacolo teatrale e oggi quei fatti, con molti più dettagli e con lo stesso carico di sofferenza (e intrigo) arrivano agli occhi del mondo su Netflix, in 7 episodi che vi lasceranno con il fiato sospeso. E che vi faranno riflettere.

Tutto parte da un'incontro, quello di un uomo, Donny, che lavora in un pub e di una cliente, Martha, che dice di non avere soldi per comprare un tè pur dichiarandosi un'importante avvocato. Da quel tè offerto comincia una spirale oscura di comportamenti che superano ogni immaginazione, il tutto mentre Donny cerca di affrontare i traumi e le difficoltà della sua vita. Lo stalking in questa serie viene raccontato per quello che è effettivamente è: un incubo nel quale una persona insistente diventa un fantasma capace di perseguitarti anche quando non ti scrive, anche quando non ti chiama, anche quando non è più nella tua vita. È una violenza psicologica che, in questo caso particolare, sembra avere più vittime che carnefici.

«Ho provato dispiacere per te, poi ho odiato lei, poi ho odiato te e poi mi è dispiaciuto per lei». Questa dualità di emozioni che spesso è stata descritta a Richard al termine del suo spettacolo teatrale, è quello che proverete seguendo questo dramma dalle tinte dark e con sottofondo di amara commedia che rende tutto ancora più surreale. Quell'incredulità che ti lascia senza fiato perché non demonizza la figura della stalker, ma spiega quali sono i comportamenti che, da entrambi i lati, alimentano un fenomeno pericolosissimo. Un crimine che, tra l'altro, spesso cresce di gravità perché viene sottovalutato e considerato non denunciabile. Oltre alla storia, "Baby raindeer" si fa notare per un eccezionale cast: nel ruolo di Martha c'è la brava Jessica Gunning (già vista nel film "Pride" e in "The outlaws") e una strepitosa Nava Mau, che ha un ruolo centralissimo nell'evoluzione della serie, oltre allo stesso Richard Gadd, un attore capace con un solo sguardo di trasferire, senza lamentarsene, tutta la sua sofferenza. Questa storia, nei suoi dettagli e nei suoi infiniti livelli di lettura, vi lascerà il segno.