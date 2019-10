“Baby”: trama, trailer, cast, personaggi e immagini della seconda stagione

Benedetta Porcaroli è Chiara

Chiara si sente incompleta e inquieta. É un’adolescente in cerca di se stessa. L'amicizia con Ludovica è speciale, condividono un segreto che le trasforma in complici perfette. La sua famiglia può permettersi tutto ciò che la ragazza desidera, ma spesso usa soldi e regali per aggirare la difficoltà di comunicazione con la figlia.