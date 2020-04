“Babylon Berlin”: trama e cast della terza stagione

01 Aprile 2020 | 13:23 di Redazione Sorrisi

Torna “Babylon Berlin” con la sua terza stagione, l’appuntamento con la serie noir crime targata Sky Original è per il 1 aprile su Sky Atlantic alle 21.15 e su Now Tv. Le prime due stagioni sono disponibili on demand su Sky e Now Tv.

I nuovi episodi della serie ambientata a Berlino tra gli Anni 20 e 30, sul finire della Repubblica di Weimer. I protagonisti sono ancora una volta il detective Gereon Rath (Volker Bruch) e Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) che indagano su un misterioso omicidio.



La trama

Questa stagione è l’adattamento del libro “La morte non fa rumore”, bestseller di Volker Kutscher che torna a raccontare le vicende dell’ispettore Gereon Rath. È il 1929 e mentre la Repubblica di Weimar si indebolisce, la città è in fermento e divisa in due: la povertà dilagante si scontra con lo sfarzo, le feste e il lusso. La cultura fiorisce e si producono i primi film sonori, tra cui quello che vede come protagonista l’attrice Betty Winter, tragicamente uccisa da uno dei riflettori di scena. Con l’aiuto di Charlotte, sarà proprio l’ispettore capo della omicidi Gereon Rath a indagare sul caso. Un semplice incidente sembra nascondere retroscena ben più torbidi.

Il cast

Al fianco dei protagonisti troviamo nel cast anche: Lars Eidinger, Leonie Benesch, Benno Fürmann, Mišel Matičević, Hannah Herzsprung, Karl Markovics (“Grand Budapest Hotel”) e Christian Friedel.