“Bad sisters”, le sorelle cattive. Da vedere su Apple Tv+

Cinque sorelle sono riunite al funerale del marito di una di loro. La vedova è Grace, l’anima più fragile e amorevole del gruppo. Le ragazze, molte delle quali ormai piuttosto adulte, sono cresciute da orfane e per questo il loro legame è forte e viscerale ben oltre la media di normali sorelle. JP, il marito scomparso, aveva però un soprannome che tradotto significa “l’infame” (nella versione italiana la parola è ancora meno lusinghiera) e nella serie “Bad sisters” il fulcro di tutto è scoprire il perché di questo nomignolo.

Su Apple Tv+ i dieci episodi di “Bad sisters” (cioè “Sorelle cattive”) raccontano parti della storia di ognuna di queste donne che, per i motivi più disparati, si ritrovano a essere molto vicine alla vita di JP e tutte in modo pericoloso. A rendere le cose più complicate, c’è una sgangherata agenzia assicurativa pronta a indagare sulla morte dell’uomo pur di non saldare la cifra prevista dal contratto. La serie, nata come miniserie, ha avuto un grande successo ed è così in arrivo una seconda stagione.