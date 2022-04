“Balthazar”: le indagini del dottor Raphaël, bello e impossibile

È anche su Now la quarta stagione della serie “crime” con Tomer Sisley "Balthazar" Redazione Sorrisi







Gli appassionati del genere “crime” conoscono bene il nome di Raphaël Balthazar. In caso contrario, lasciate che ve lo presentiamo: intanto dovete sapere che è molto, molto affascinante. Ma non è per questo che seguiamo le sue avventure.

Balthazar è prima di tutto un genio della Medicina legale: pochi patologi forensi sono capaci quanto lui di far “parlare” un cadavere. Ma come molti geni (soprattutto in tv) è un provocatore che mette i colleghi alla prova con una personalità esasperante.

Tomer Sisley torna a interpretarlo nella quarta stagione della serie francese, che trasloca da Fox Crime a Sky Investigation ma che, ovviamente, si può seguire anche in streaming su Now.