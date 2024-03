“Bandidos”, spionaggio e ironia in Messico

Dal 13 marzo la serie con Exter Exposito è tra le più viste al mondo Alessandro Alicandri







Se siete stufi delle serie tv dove tutti si prendono terribilmente sul serio, "Bandidos" fa decisamente al caso vostro. Arrivata il 13 marzo su Netflix, la serie in 7 episodi è una produzione per metà messicana e per metà statunitense che ha già colpito il pubblico per i suoi aspetti irresistibili che mescolano lo spionaggio dei film d'azione e la commedia tipica di Hollywood.

Al centro delle vicende c'è Miguel, squattrinato dipendente di un albergo ai Caraibi (è interpretato da Alfonso Dosal, già amatissimo in "Narcos: México") e Lilì, una giovane truffatrice che opera senza problemi all'interno della struttura (interpretata da Exter Expósito, diventata famosa grazie a "Èlite”). Insieme, cercheranno di impossessarsi di un tesoro di valore inestimabile unendo le proprie "arti", con altri complici più matti di loro capaci di rispondere a qualsiasi imprevisto.

E a proposito di imprevisti, il nemico numero uno di questa serie non sarà tanto la polizia (che poco fa), ma Ariel (interpretato da Andres Baida), proprietario di un museo che colleziona i reperti più importanti della storia messicana e studente d'eccellenza del papà di Miguel, ex archeologo. In questa storia, che non rinuncia a qualche sfumatura romantica (in perfetto stile "Jane the Virgin") ogni personaggio è caratterizzato con attenzione: già dai primi minuti della serie vi innamorerete anche di Wilson (è lo zio gay di Miguel, interpretato da Juan Pablo Medina), che gestisce un autonoleggio.

"Bandidos", serie principalmente registrata nella penisola dello Yucatan, ha una forte cura estetica. Tra luoghi mozzafiato, reperti preziosi, edifici di lusso e l'uso sapiente di computer grafica, è uno spettacolo anche per gli occhi. È troppo presto per immaginare una seconda stagione della serie, ma i presupposti non mancano. Le vicende della prima stagione infatti aprono a possibili nuovi scenari.

Nel frattempo godiamoci questo tuffo nella cultura Maya che i creatori hanno provato a ricostruire cercando di dare informazioni storicamente accurate, pur in un contesto di finzione. Anche se i fatti raccontati non hanno una base reale, il tesoro che stanno cercando, una sorta di statua di serpente d'oro, è al centro di un dibattito reale sulla sua esistenza e sul suo mancato ritrovamento, così come la sua originale collocazione nella città maya di Calakmul, appartenente ai tesori dell'ultimo regnante Aj Took'. Insomma, "Bandidos" con la sua semplicità e i suoi personaggi irresistibili, vi rapirà all'istante.