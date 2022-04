“Bang Bang Baby”: questa non è la solita storia sulla malavita

La prima serie italiana originale di Prime Video racconta di una ragazza che negli Anni 80 scopre i segreti della sua famiglia Arianna Becheroni è Alice in "Bang Bang Baby" Credit: © Prime Video Marco Villa







La prima serie originale italiana di Amazon, in arrivo su Prime Video il 28 aprile, non è una serie come le altre. “Bang bang baby” parla di una famiglia di ’ndranghetisti e di come una ragazzina entri in quel mondo, ma non è la classica storia di malavita, anzi.

«È soprattutto la storia dei sogni e degli incubi di una ragazza degli Anni 80» racconta il regista Michele Alhaique «filtrati dall’impatto che ha avuto la cultura pop, entrata nelle case degli italiani con l’avvento delle tv private». La ragazza è Alice, interpretata dalla giovane e bravissima Arianna Becheroni: convinta che il padre (Adriano Giannini) sia stato ucciso quando era bambina, arrivata all’adolescenza scopre che le cose non sono andate come immaginava e soprattutto scopre che una parte della sua famiglia è dedita ad attività tutt’altro che legali. A cominciare da nonna Lina (Dora Romano), che passa con nonchalance dai fornelli allo spaccio di eroina.

Se i riferimenti a organizzazioni criminali e droga possono lasciar pensare a una riedizione di “Gomorra”, “Bang bang baby” va in tutt’altra direzione, spingendosi in alcuni passaggi fino alla commedia, come nelle sequenze in cui la storia è raccontata con lo stile di un telefilm americano degli Anni 80, uno di quelli con le risate registrate.

«Il tono di “Bang bang baby” è l’aspetto più originale, è la sua anima» continua Alhaique, che ha girato cinque episodi e curato anche la supervisione artistica della serie. «Al suo interno ha mille sfumature diverse, dal “crime” alla commedia, dal “teen drama” al melò più puro: è stata un’invenzione continua».

Situazioni e personaggi sono spesso surreali, ma mai eccessivi e in ogni scena a spiccare è sempre Alice: «Tutti i protagonisti hanno anche un lato di commedia» conclude Alhaique. «Tutti tranne Alice: è la più giovane, ma è il centro drammatico della serie».