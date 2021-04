“Barry”: la serie dark comedy finalmente in Italia

Su Sky e NOW dal 12 aprile, l’acclamata serie con Bill Hader e Henry Winkler Henry Winkler e Bill Hader sono i protagonisti di "Barry", la serie in onda su Sky dal 12 aprile. Valentina Barzaghi







Uscita in America nel 2018, “Barry” arriva finalmente anche in Italia. La prima stagione della dark comedy con Bill Hader (“Un disastro di ragazza”, “IT - Capitolo due”) e Henry Winkler (il Fonzie di “Happy Days”, per capirci) debutta il 12 aprile alle 22.15 su Sky e in streaming su NOW.

La trama

Barry (Bill Hader, che della serie è anche produttore esecutivo) è un ex Marine che vive nel Midwest e si mantiene lavorando come sicario. È un uomo apatico, solitario e sufficientemente depresso, la cui vita è un concatenarsi continuo di missioni. Durante un incarico che un pericoloso clan mafioso gli affida a Los Angeles per uccidere l’amante, aspirante attore, della moglie del boss, Barry segue il suo obiettivo e finisce ad un corso di recitazione tenuto dal coach Gene Cousineau (Henry Winkler), appassionandosene. Qui incontra anche Sally (Sarah Goldberg), una entusiasta studentessa con cui stringe amicizia e che lo sprona a diventare un attore. Barry è felice della nuova piega che sta prendendo la sua vita, ma riuscirà a trovare un equilibrio tra presente e passato?

Con puntate da circa mezz'ora, la serie vincitrice di diversi Emmy Award tra cui quelli come Migliore attore protagonista (Hader) e Migliore attore non protagonista (Winkler) in una serie comedy, tiene il pubblico incollato con il suo humor nero e una storia surreale che mischia l’azione più spietata alla goffaggine dei suoi personaggi, tutti con tratti a cui non si può fare a meno di affezionarsi. È puro intrattenimento amorale, a tratti cinico e spietato, ma perfetto nella sua alternanza di situazioni e tempi.

Da lunedì 19 aprile le puntate della serie andranno in onda alle ore 23.15, sempre su Sky. La seconda stagione di “Barry” sarà disponibile già dal 3 maggio, subito dopo la conclusione della prima.