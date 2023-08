“Barry”, mix perfetto di commedia e thriller. Da vedere su Now

Immaginate un killer professionista che un giorno scopre di voler fare... l’attore! Alessandro Alicandri







Immaginate un killer professionista che un giorno scopre di voler fare... l’attore! È questo il pretesto per le bizzarre avventure di “Barry”, serie nella quale l’omonimo protagonista è uno svogliato assassino che si ritrova a ridiscutere la propria vita. In quattro stagioni (le prime due sono su Now) si mescolano alla perfezione commedia e thriller: per l’ex marine degli Stati Uniti Barry Berkman (Bill Hader) cambiare “carriera” di punto in bianco non è facile, perché gli spettri del passato sono sempre dietro l’angolo.

Il suo compito è difendere la nuova vita esposta al pubblico, dopo anni passati a nascondersi. La serie ha ottenuto quasi 40 candidature a premi prestigiosi e ha già meritato due Emmy. Il primo per il Migliore attore protagonista a Bill Hader, il secondo per il Miglior attore non protagonista a Henry Winkler: sì, è proprio lui, il Fonzie di “Happy days”. È suo infatti il ruolo di Gene Cousineau, un insegnante di teatro sui generis che non ha mai avuto successo come attore ma con tutto se stesso aiuterà Barry nella sua “rinascita”.