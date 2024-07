“Batman: Caped Crusader”: occhi puntati su Gotham City

Su Prime Video la serie animata sulle gesta di Batman "Batman: Cape Crusader" Credit: © Prime Video Monica Agostini







Si puo' vedere su

Siete pronti a rientrare in quel mondo dark e pieno di cattivi individui che è Gotham City? Per farlo è disponibile su Prime Video, dal 1° agosto, una nuova versione animata della saga di Batman, “Batman: Caped Crusader”.

Si torna così a vedere come la corruzione dilaghi in città, come il supereroe vestito da pipistrello intervenga a dare una mano (pur inviso in un primo momento al capitano di polizia), come si comporti nella quotidianità il suo “alter ego” Bruce Wayne. Tra i protagonisti ci sono anche Catwoman e Harley Quinn, e la produzione è di J.J. Abrams, Matt Reeves e Bruce Timm, tre nomi molto noti nell’ambito fantasy e cartoon.