“Beavis and Butthead”: J-Ax torna al doppiaggio!

Nel 2022 il cartone “Beavis and Butt-head”, dopo il successo su Mtv negli Anni 90 e un’ottava stagione nel 2011, è tornato e dal 13 luglio vedremo su Paramount+ la seconda stagione con i nuovi episodi, doppiata dal rapper Shade e da J-Ax. Ne abbiamo parlato proprio con J-Ax.

Cosa rende speciale “Beavis and Butt-head”?

«È un ottimo esempio in tv di humor intelligente mascherato da humor demenziale».

Non è la tua prima esperienza di doppiaggio, vero?

«Sì, ma Butt-head è un po’ nel mio Dna. Mi sono sentito a mio agio, anche se è stato un lungo lavoro».

Se dovessi creare una canzone dedicata a loro, come si intitolerebbe?

«Siccome il grande tema di questi due amici è che non riescono ad “andare a segno”, si chiamerebbe “Vergini per sempre” (ride)».

C’è una scena che ti ha fatto molto ridere?

«Più di una. Beavis in un episodio fa canestro tirando un pezzo d’immondizia sul tetto e Butt-head gli dice: “Bravo, fai l’inchino” e gli tira un calcio. Per tutta la puntata continuano con questa gag del “fai l’inchino, fai l’inchino, fai l’inchino” e ogni volta Butt-head lo riempie di calci. Con Shade non riuscivamo a smettere di ridere!»